شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الدومينيكان تقدم أوراق اعتمادها إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت السفيرة إيست رومان مالدونادو اليوم، نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية الدومينيكان لدى مصر، إلى السفير نبيل حبشى، مساعد وزير الخارجية للمراسم بوزارة الخارجية.

وخلال مراسم تسليم نسخة من اوراق اعتمادها، أكدت السفيرة رومان مجددًا التزام جمهورية الدومينيكان بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال الحوار والتعاون، بهدف زيادة التبادل الثقافي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين، كما أشارت إلى أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك من أجل مزيد من التقارب بين بلدينا.

وأكدت السفيرة رومان، وهي تعمل بالدبلوماسية منذ أكثر من 30 عامًا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين والعلاقات الثنائية، حيث تم الاحتفال بمرور 63 عامًا على الصداقة بين البلدين.

ووفقًا لبروتوكول وزارة الخارجية المصرية، بعد تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، يُسمح للسفيرة رومان بممارسة مهامها كرئيسة للبعثة.

وحضر الحفل السفيرة ريهام عمار، نائب مدير المراسم، وكينيا ليرانزو، الوزيرة المفوضة بسفارة الدومينيكان بالقاهرة.