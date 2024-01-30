شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهري: "المتحدة" تسعى دائما لامتلاك القدرة الإعلامية لتغطية الأحداث باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القاهرة الإخبارية مستمرة في تغطيتها المستمرة للحرب بغزة، لافتا إلى أن الرسالة الإعلامية جزء لايتجزأ من الموقف السياسي العام، فقد نقلت القاهرة الإخبارية كافة الجرائم منذ اللحظة الأولى من اندلاع العدوان على غزة، ومازالت متواجدة حتى تلك اللحظة لنقل الحقيقة.

وأشار رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال"، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أننا داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نسعى دائما لامتلاك القدرة الإعلامية لتغطية الأحداث بكل مهنية واحترافية.

ونوه بأن المعركة أصبحت تصيب أهم الممرات الملاحية على العالم، مما يهدد الأمن الدولي والسلام بالمنطقة، لافتا إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء ومازالت تتحمل من أجل مساندة القضية الفلسطينية.