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شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يضبط مصنعا يعيد تدوير زيت الطعام بالجيزة ويتحفظ على 41.3 طن والان مع تفاصيل الخبر
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى :
( 4 تانك حديد سعة 10 طن / 3 ميزان طبلية / 174 برميل فارغ / ادوت أخري مُستخدمة في التصنيع )
- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بصحة وسلامة المستهلكين وإحكام الرقابة على ، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.
- وشدد السجينى، علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين ،مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفين قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.
ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329.
زيوت مغشوشة
زيوت
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