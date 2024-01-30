شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الجيزة الثانى للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة 33 عارضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وعدد من السفراء والممثلين والعارضين من محافظات أسوان والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ومطروح.

تنظم محافظة الجيزة المعرض بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، بمشاركة 33 عارضا، بأحد الفنادق في حي الدقي، وذلك لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير.

يشمل المعرض منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التعاون مع كل الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

وأشار محافظ الجيزة، أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.