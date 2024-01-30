شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد: تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة ركاب تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة العامة لسكة الحديد وقيادات الهيئة حول خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وعرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر ، مؤكدا انها تتضمن خمس محاور، هي تطوير الوحدات المتحركة، وتجديد السكة، وتحديث نظم الإشارات، والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشرى.

وقال رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، إن رؤية هيئة السكة الحديد، هي جزء من رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

وتابع "عامر" أن ذلك يأتي جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتواني ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى في كافة المجالات.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، ان رؤية مصر 2030 تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف، المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، أن الهيئة حرصت علي رفع كفاءة الأسطول الحالي من عربات الركاب وزيادة العمر الافتراضي للعربات التي اقتربت أو تجاوز عمرها 40 سنة فقامت باتباع خطة لرفع كفاءة وتحسين مظهر العربات الموجودة بالتشغيل عن طريق الإمكانات المتوفرة.

وأضاف عامر أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة ركاب تحيا مصر من إجمالى عدد 1385 عربة ركاب تم الإنتهاء من تطوير عدد 55 عربة إسباني من إجمالي عدد 150 عربة.

وتابع ان هذا بالاضافة إلى إبرام عقود صيانة طويلة الأجل مع شركة تالجو الإسبانية لصيانة قطارات الركاب والنوم وتم التعاقد مع شركة TMHI لتقديم قطع الغيار والدعم الفني لعدد 1350 عربة وذلك للمحافظة على حالة العربات المثلى مما يضمن إطالة العمر، الافتراضى للعربات الأطول فترة ممكنة.