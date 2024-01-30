شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان أعمال الكنترول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، أبدي الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان سعادته باعتماد مجلس الكلية نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية ووجه الشكر والتقدير لكل منتسبي الكليه علي هذا الجهد العظيم.

وصرحت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن نسب النجاح كانت معبره عن الجهد والتحصيل لابنائنا الطلاب طوال الفصل الدراسي الاول وكانت نسبة النجاح للفرقة الأولى 86%، بينما كانت نتيجة نسبة النجاح للفرقة الثانية 93% أما عن نتيجة النسبة للفرقة الثالثة فكانت 91.4% وبلغت نتيجة النسبة للفرقة الرابعة 89%؛ أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 96% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 95%.

وافادت الدكتورة منال بان الكنترولات كانت تعمل على قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الأثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في إجازة منتصف العام الدراسي، وأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلي الجامعة خلال الأسبوع القادم.

كما أفادت بأنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام وأن الكلية تقبل التحويلات علي برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية فقط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 وذلك على المستوى الأولي فقط وبشرط تحقيق الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.