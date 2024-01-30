شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات يدوية محلية وعربية وأجنبية فى معرض الجيزة للحرف التراثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة محلية وعربية ودولية، افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بحضور عدد من السفراء والممثلين والعارضين من المحافظات والدول.

يشمل المعرض، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني على مدار 3 أيام في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير، منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر وتتميز بها القرى والمدن في محافظات مصر والدول المشاركة العربية والأجنبية المشاركة.

ويشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

وأشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم إلى جانب الترويج السياحى لمقاصد المحافظة السياحية.

وقال محافظ الجيزة إن مصر تتميز منذ قديم الأزل بالعديد من الحرف اليدوية والتراثية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الحرف اليدوية اهتمامًا كبيرًا وتقدم لها كل الدعم والمساندة.

وأكد محافظ الجيزة أهمية الحرف اليدوية في تعميق العلاقات بين الشعوب، وتنمية الاقتصاد المحلي، خاصة وأنها تقوم على المستلزمات المحلية، لافتًا إلى أن المحافظة أقامت 31 معرضًا لدعم الحرف اليدوية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الجيزة من المحافظات التي تتمتع بالكثير من الحرف اليدوية، لافتًا إلى أن المعارض التي تنظم في هذا الشأن تساعد على تسويق منتجات أصحاب الحرف والترويج لها، فضلًا عن تشجيع السياحة، والتي يقدمون لها كل الدعم والمساندة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر لجهودهم في دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية، والترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التي تتميز بها القرى والمدن في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرة بهذه المعارض وتمد يدها دومًا لأصحاب الحرف.

ومن جانبها، قالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إن محافظة الجيزة تمتاز بالحرف اليدوية والتراثية، والمتواجدة في كرداسة والواحات والحرانية وأبو النمرس والبدرشين، علاوة على أصحاب الحرب المنتشرين في نطاق أحياء ومراكز المحافظة.

وأشارت نائب محافظ الجيزة إلى أن الحرف اليدوية وأهميتها ألقى عليها الضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا بدأ اهتمام الوزارات والمحافظات الشديد بها، مؤكدة اهتمام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشديد بتشجيع أصحاب الحرف والأعمال بكافة الأشكال سواء بتوفير محال أو مقار لهم أو دعمهم بطرق أخرى ومنها المعارض التي تنظمها المحافظة بشكل دوري لفتح مجال لتسويق منتجاتهم، خاصة وأن نسبة كبيرة من أصحاب الحرف من السيدات، ومنهن من يعملن من داخل المنزل وينتظرن مثل هذه المعارض كفرصة لتسويق منتجاتهن.