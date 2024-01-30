شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: حوالى 4 ملايين جنيه لصيانة مسجد السلطان أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم 30 / 1 / 2024م صرف مبلغ (3 ملايين و800 ألف جنيه) لمديرية أوقاف القاهرة كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة ، لتنفيذ ما يلزم من خلال المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار.

من ناحية اخرى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، تشارك وزارة الأوقاف المصرية بمحكم ومتسابقين في المسابقتين الدوليتين بالمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

• الدكتورة عايدة أحمد محمود مخلص - محكم دولي في المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته (الدورة الثامنة عشرة) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

• المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز - في المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته (الدورة الثامنة عشرة) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

• المتسابق يوسف السيد عبد المعطي السيد - في المسابقة الدولية للقرآن الكريم (الدورة السابعة والعشرون) بدبي بالإمارات العربية المتحدة.