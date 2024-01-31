شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوار الوطنى" فى مهمة قومية لتحسين المعيشة ومواجهة التضخم.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات المهمة على رأسها استجابة القوى السياسية لدعوة الرئيس السيسى إلى حوار وطنى خاص بالأزمة الاقتصادية تحت عنوان "الحوار الوطنى" فى مهمة قومية لتحسين المعيشة ومواجهة التضخم".



اقرأ في العدد أيضا.. اقرأ في العدد أيضا.. بعد دعوة الرئيس السيسى لاستئناف الفعاليات بملف الاقتصاد.."الحوار الوطنى" فى مهمة قومية لتحسين المعيشة ومواجهة التضخم.. نواب وممثلون الأحزاب السياسية: الحوار يعكس رغبة الرئيس فى استكمال آليات الإصالح

الرئيس يصدق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر..الحكومة تضع خطة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية.."المالية" تدرس مزايا الشركات والتيسيرات المقترحة للمستثمرين





"مدبولى" يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين.. رئيس الوزراء فى استقبال سفيرة المملكة: حريصون على مواصلة التعاون والشراكة.. وزير الثقافة الفنزويلى من القاهرة: أشكر معرض الكتاب ومتضامنون مع فلسطين

456 قطعة أرض صناعية مرفقة بـ10 محافظات والتخصيص مجانا فى شمال سيناء.. "التنمية الصناعية": سحب الكراسات أونلاين بدءا من اليوم..توصية برلمانية بتحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية





استهداف إسرائيلى مكثف لمستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبى فى خان يونس

منظومة حكومية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.. رئيس الوزراء يتابع حوكمة المنظومة الضريبية.. ووزير المالية: متابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة





الضرائب: تطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة يحسن مناخ الاستثمار

بالأرقام.. «الصحة» تكشف تفاصيل تطوير الخدمات العلاجية بالمستشفيات.. تشغيل مستشفى العاصمة الإدارية بطاقة 200 سرير.. رفع كفاءة 10 مستشفيات صدر بالمحافظات.. وزياردة طاقة أسطول الإسعاف للضعف تقريبا





إجراء اختبارات «الفحص المهنى» إجباريا.. للعمالة المصرية قبل سفرها للسعودية «العمل»: بدء تطبيق البرنامج تجريبيا.. يدعم تصدير عمالة ماهرة ومدربة.. ومدير التمثيل الخارجى: يقضى على الصفات المهنية المضروبة

محطات المترو الجديدة تغير شكل الحياة بشوارع إمبابة بالجيزة.. الأهالى: توفر الوقت والجهد والمال وخلصتنا من الازدحام.. راكبة: وافقت على زواج ابنتى بعد دخول المترو للمنطقة



