شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصدق على تخريج طلاب كلية الشرطة دور ثانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على تخريج عدد من طلبة "الدور الثانى" من السنة الدراسية (الرابعة) بكلية الشرطة للعام الدراسى (2022-2023)، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث قام الخريجون بأداء اليمين، وذلك تمهيداً لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

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