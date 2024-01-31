شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم الآن عن نتيجة صفوف النقل 2024 فى الجيزة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2023 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في محافظة الجيزة من (الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، وذلك على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة.

1-الدخول على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net، التي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة صفوف النقل إلكترونيًا ولأول مرة.

2- اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

3- ملء البيانات المطلوبة والتى تشمل:

- اختيار المرحلة.

- اختيار الصف الدراسي.

- كتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب.

- الضغط على "عرض النتيجة" وستظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه فى إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمي، للمرة الأولى تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطاب صفوف النقل إلكترونيا.