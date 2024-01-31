استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى الجيزة برقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الآن، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

وأتاحت المديرية نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/، وذلك بعد مرور 5 أيام فقط من انتهاء الامتحانات، حيث أنهى الطلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير الجاري. وذلك بعد مرور 5 أيام فقط من انتهاء الامتحانات، حيث أنهى الطلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.

وتعتبر نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية هي السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها مهمة، حيث أن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى ومن ثم يحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوى العام، بعد نهاية العام الدراسى، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالبًا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح بلغت 96.85%، كما اعتمد نتيجة مدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59% للمكفوفين.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح كالتالى:-

فى المركز الأول (الهرم) الثانى (الدقي) الثالث (العجوزة) الرابع (6 أكتوبر)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع (الوراق)، الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع (العمرانية)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (البدرشين)، الثانى عشر (العياط)، الثالث عشر (حدائق اكتوبر)، الرابع عشر (منشأة القناطر)، الخامس عشر (أطفيح)، السادس عشر (بولاق الدكرور)، السابع عشر (الحوامدية)، الثامن عشر (كرداسة)، التاسع عشر (أوسيم)، العشرون (أبو النمرس) والحادي والعشرون (الواحات البحريه).