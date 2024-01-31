شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: أكثر من 30 عارضا يشارك فى معرض الحرف التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية وأحياء صورة حضارية مشرقة عن تاريخ مصر ورؤية مصر 2030، مؤكدًا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية لما لها من أهمية في توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يأتي في إطار توطيد أواصر العلاقات بين الدول المختلفة، حيث يشارك فيه أكثر من 30 عارض من أبناء محافظة الجيزة وعارضين ممثلين عن دول المغرب والسودان واليمن وفلسطين والصين وبيرو والهند ومن ومحافظات أسوان ومطروح المنيا والوادي الجديد والفيوم والمنوفية ويضم منتجات السجاد والخزف والفخار والمنسوجات والجلود وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى.

وخلال كلمته، أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع الفنادق والأندية الكبري لعرضها للنزلاء مما يسهم في خلق بيئة مشجعة للأيدى العاملة وزيادة الرواج السياحى للسوق المصرى والدول الأخرى.

وأشار محافظ الجيزة أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لدعم المرأة الريفية من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني في مصر الذي أسفر عن تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على تفقد أروقة وباكيات العارضين والتعرف علي جودة السلع والمنتجات والأسعار مشيدًا بمستوى وجودة المعروضات التي تعكس الحرفية الكبيرة للأيادي المشاركة في تلك الأعمال.

كما استمع المحافظ إلى العارضين واقتراحاتهم مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

وشهدت الفعاليات تكريم المرحومة السيدة عائشة محمد علي تخليدًا لذكراها، والتي تعد مثال يحتذي به كأحد العارضين والمشاركين الاساسين في معارض الحرف التراثية واليدوية التي تنظمها المحافظة، والتي تصل إلى 31 معرض حتي الآن حيث تسلم التكريم نيابه عنها السيد إيهاب سليمان.

من جانبه، أشاد المهندس جمال جبارى الوزير المفوض لسفارة اليمن بحجم التعاون بين السفارة ومحافظة الجيزة، مؤكدًا على الدور الذى يلعبه ذلك التعاون فى دعم صناعة الحرف اليدوى التى يمتاز بها الشعبين المصرى واليمنى لكونها جزءا من التراث القومى للبلدين، ومبديًا رغبة السفارة اليمنية لمشاركة الشعب المصرى والمحافظة بمختلف برامج التنمية وجهود التطوير.

ومن جانبه، أثنى محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى على حجم العلاقات التى تربط الشعبين المصرى واليمنى وحرص كل طرف على تعزيزها، مشيدًا بدور مصر فى رعاية الاستثمارات الخاصة بالجالية اليمنية ومقدما الشكر للدولة المصرية ومحافظة الجيزة قيادة ومواطنين لما يتلقاه المواطنين اليمنيين من ترحاب وتسهيلات.

جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وحسين السنيني السكرتير المساعد لمحافظة مطروح و أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس جمال جباري الوزير المفوض بسفارة اليمن في القاهرة ومحمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى وخوسيه خيسوس بيتانكورت سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة وجونزالو أوريولابيتا سفير دولة الارجنتين وسام يانج، الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ومنير أحمد هائل سعيد رئيس مجلس إدارة آرما مصر.

كما حضر الفعاليات أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعزة وهدان مدير ادارة السياحة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب وسوريا الصين والهند وبيرو ، وعارضين من محافظات أسوان ومطروح والمنيا والوادي الجديد والفيوم والمنوفية وهيئة تنشيط السياحة بمحافظة الجيزة.