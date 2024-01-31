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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 31/1/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:17  ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء  6:50


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد  صلاة العصر 3:04 م 

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:45  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:56 

موعد صلاة  العصر 3:00 م

وقت صلاة المغرب 5:22 م

وقت صلاة العشاء 6:39 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:48

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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