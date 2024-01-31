شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 31/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:50





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:04 م

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:45 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:00 م

وقت صلاة المغرب 5:22 م

وقت صلاة العشاء 6:39 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:48