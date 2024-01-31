شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: استعلم الآن عن نتيجة صفوف النقل 2024 فى الجيزة برقم الجلوس وزير الداخلية يصدق على تخريج طلاب كلية الشرطة دور ثانٍ محافظ الجيزة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالحرف اليدوية وتدعم أصحابها التموين: ارتفاع توريد القصب من المزارعين لـ1.434 مليون طن الصحة العالمية: 1 من كل 5 أشخاص يصابون بالسرطان ووفاة 1 من كل 9 رجال بالمرض بدء التظلمات لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد ولمدة أسبوعين تعليم القاهرة: نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول غدا بالمدارس "الصحة" تكشف تفاصيل الخدمات الطبية المجانية لرواد معرض الكتاب استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى الجيزة برقم الجلوس وزارة الأوقاف: حوالى 4 ملايين جنيه لصيانة مسجد السلطان أبو العلا "حماية المستهلك" يضبط مصنعا يعيد تدوير زيت الطعام بالجيزة ويتحفظ على 41.3 طن

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