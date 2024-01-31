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أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

استعلم الآن عن نتيجة صفوف النقل 2024 فى الجيزة برقم الجلوس

وزير الداخلية يصدق على تخريج طلاب كلية الشرطة دور ثانٍ

محافظ الجيزة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالحرف اليدوية وتدعم أصحابها

التموين: ارتفاع توريد القصب من المزارعين لـ1.434 مليون طن

الصحة العالمية: 1 من كل 5 أشخاص يصابون بالسرطان ووفاة 1 من كل 9 رجال بالمرض

بدء التظلمات لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد ولمدة أسبوعين

تعليم القاهرة: نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول غدا بالمدارس

"الصحة" تكشف تفاصيل الخدمات الطبية المجانية لرواد معرض الكتاب

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى الجيزة برقم الجلوس

وزارة الأوقاف: حوالى 4 ملايين جنيه لصيانة مسجد السلطان أبو العلا

"حماية المستهلك" يضبط مصنعا يعيد تدوير زيت الطعام بالجيزة ويتحفظ على 41.3 طن

 

 

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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