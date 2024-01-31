شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متفاوتة الشدة غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، فى ظل ما تتعرض له من منخفض جوى على البحر المتوسط مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استعدادها لمواجهة حالة التقلبات الجوية، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة رعدية أحيانا ،وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة مصحوبة بحبيبات البرد فى بعض المناطق، مع اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح 60-70 كم/س وارتفاع الأمواج على البحر 3-4 أمتار .

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.