شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان وتطرح اللحوم البلدية بـ240 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لشهر رمضان المبارك، حيث يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أنه يتم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو والأرز بسعر 22 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون لتخفيف العبء عن المواطنين.