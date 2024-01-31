شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول فى القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالبا وطالبة. كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%. وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اليوم عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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