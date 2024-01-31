شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر النقابة العامة للمهندسين، في تلقى طلبات الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2024، حتى 31 مارس 2024، مع إتاحة إمكانية الاشتراك من خلال مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي والتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته النقابة، حرصًا منها على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفير سبل الراحة للأعضاء وعدم التزاحم.

وقد كشفت النقابة عن زيادة أعداد المشتركين بالمشروع في الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت هذا العام 281 ألفًا و110 مشتركين، مقابل 260 ألفًا و54 مشتركًا في العام الماضي، وشملت الزيادة جميع فئات من يحق لهم الاشتراك بالمشروع، سواء المهندسين أو أزواجهم أو أبناءهم أو والدي المهندسين.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة في مشروع العلاج نقابة المهندسين:

1- رقم عضوية المهندس

2- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

3- لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

4- لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

5- لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية.

6- لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8- الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

9- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.