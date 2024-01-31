شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجمع إدارة المرور بيانات رخص القيادة والتسيير للسيارات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير إدارة المرور فى تنفيذ خطة على ثلاث مراحل لإنشاء شبكة معلومات مرورية لتجميع كافة البيانات المرورية لرخص القيادة والتسيير على الحاسب الرئيسى بالإدارة العامة للمرور لإنشاء قاعدة بيانات، فضلاً عن الربط بين مختلف إدارات المرور وبعضها، حيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل وذلك بهدف تحقيق الآتى: