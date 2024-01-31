شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن البابا كيرلس الرابع فى ذكرى رحيله الـ161 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع اليوم، الأربعاء، والملقب بـ "أبو الإصلاح" الـ 161، حيث يعتبر صاحب سيرة متميزة فى تاريخ الكنيسة القبطية، حيث ترهب فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدًا اُختير رئيس للدير وذلك لتقوته. وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع في ذكرى رحيله.. وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع في ذكرى رحيله.. 1 -ولد ببلدة الصوامعة شرق بمركز جرجا في سوهاج حوالى عام 1816. 2 - ترهب البابا كيرلس الرابع بدير الأنبا أنطونيوس ثم رسمه الراجل البابا بطرس الجاولى قسا وعينه رئيسا للدير. 3 - نصب بطريركا في 28 بشنس سنة 1571 ش و1854 م. 4 -لقب البابا كيرلس بـ "أبو الإصلاح" لأنه اشترى مطبعة لطباعة الكتب الكنسية. 5 - أنشا مكتبة لضم الكتب المهمة واهتم بتصحيح الأخطاء في بعض الكتب المسيحية. 6 - هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها. 7 - أنشا المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية وفتح مدرسة أخرى بحارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما. 8 - رحل البابا كيرلس الرابع في 23 طوبة سنة 1577 ش و1861 م.

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