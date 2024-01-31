شكرا لقرائتكم خبر عن سياح العالم يستمتعون بسماء الأقصر على متن رحلات البالون الطائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة رحلات البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر حالة من الرواج السياحى المميزة والإقبال من كافة الأفواج السياحية القادمة من حول العالم، للاستمتاع بدفء الشتاء فى تلك الفترة بعاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تعتبر رحلات البالون أبرز الرحلات السياحية في الجنوب بجانب زيارات المعابد المصرية القديمة شرقاً وغرباً، والتى تخرج بصورة يومية تحت متابعة وإشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

وفى هذا الصدد يقول خالد سليمان، أحد شباب العاملين فى مطار البالون، إنه فى تلك الفترة تتزايد حالة الإقبال من الأفواج السياحية القادمة من أوروبا وآسيا للاستمتاع بسحر الطقس الدافئ في الشتاء بين الأقصر وأسوان، موضحاً أنه يتهافت السائحون على التقاط الصور التذكارية في أرض المطار وداخل باسكت البالون للاستمتاع بها كذكرى تاريخية فى حياتهم بتلك الرحلات المبهرة.

وأضاف خالد سليمان لـ"الخليج 365" أنه تخرج رحلات البالون فى موسم الشتاء على 3 طلعات من وقت شروق الشمس وتستمر حتى قبل الظهيرة لتحلق بسياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، حيث تضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

ومن الجدير بالذكر أنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريقة خاصة ومختلفة تماماً.

وتستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



استمتاع الأجانب فى رحلات البالون بالبر الغربى



البالونات الطائرة خلال تحليقها بين جبال البر الغربى



السياح فى قلب رحلات البالون الطائر بالأقصر



جانب من استمتاع السياح فى قلب رحلات البالون



جميلات أوروبا مستمتعين داخل رحلات البالون الطائر



سعادة أجنبية على متن رحلات البالون الطائر



سعادة السائحين على متن رحلات البالون الطائر



ضخ الهواء الساخن فى رحلات البالون خلال التحليق



فرحة السياح فى قلب البالون الطائر بالأقصر