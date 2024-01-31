شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تواصل تدريب المعلمين الجدد المرشحين للتعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريب المعلمين الجدد المرشحين للتعيين في المسابقة الخاصة بالمعلمين للسنة الثانية، حيث أكدت المديريات ارتفاع نسب الحضور، وأن الأعداد المستهدفة تحضر بشكل كامل.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة، مؤكدا أهمية مشاركة جميع المعلمين المرشحين فى التدريب.