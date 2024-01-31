شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة مهمة عن اختبارات الفحص المهنى للعمالة المصرية قبل سفرها للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، تجريبيا داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، تنفيذا لمذكرة تفاهم تم توقيعها وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.

ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة ببرنامج الفحص المهنى:

1- وزارة العمل بدأت الاختبار تجريبيا، واختياريا لمدة 3 أشهر فقط، ومن ثم سيتم تطبيقه إجباريا لكل من يرغب بالسفر للعمل بالسعودية.

2- بدأت الاختبارات على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، و النجارة، واللحام، ومن المقرر أن يتم التوسع في المهن بعد إنتهاء المدة التجريبية، بحيث تضم كافة المهن الحرفية.

3- يمكن التقديم على المنصة"PACC"، من خلال الرابط التالي:https://svp-international.pacc.sa/home ،وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تعزز من امتلاك العامل للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

4- شهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين مصر والسعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"، كما تطبقه السعودية مع كافة الدول المتعاملة معها.

5- الشهادات ستؤكد مصداقية مهنة العامل، ومهارة الراغب في السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج.

6- مدة سريان شهادة الفحص المهنى 5 سنوات.

7- يضم برنامج "الفحص المهني" اختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق العمالة.

8- ينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

9- يتم إجراء اختبار الفحص المهنى تجريبيا داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور فقط حاليا، ومن المنتظر أن يتم التوسع في المراكز.

10- مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام.

11- إجراء الاختبار في مصر إجباريا، قبل السفر للسعودية، لتوفير الوقت والجهد، وإتاحة فرصة ثانية للالتحاق بالفحص في حال سقوط العامل، خاصة أنه في حال عدم إجراءه قبل السفر، سيتم إجراء الاختبار نفسه في المملكة قبل استلام العمل، وفى حال إخفاق العامل في الاختبار سيتم إعادة تسفيره لمصر.