شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف تحدد مهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة البيئة، المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، وهو أحد مبادرات الوزارة ، الذي يهدف إلى مساعدة قطاع الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد، وكذلك الوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويتيح خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح بإجمالي 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني و البنك الاهلى المصرى لدعم المنشآت الصناعية، إضافة إلى مكون الدعم الفنى.

1- يهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعى إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية.

2- يسعى برنامج التحكم في التلوث الصناعى الى احداث التوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد فى الصناعات الثقيلة.

3- كما يعمل برنامج التحكم في التلوث الصناعى الى وضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى والتمويل الأخضر.

4- يعمل أيضا برنامج التحكم في التلوث الصناعى الى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل.

5- يدعم برنامج التحكم في التلوث الصناعى الصناعة الخضراء الأكثر تنافسية.

6- وجود برنامج التحكم في التلوث الصناعى يعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث.

7- يتم تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعى من أجل تشجيعهم على تطبيق مبدأ الانتاج والاستهلاك المستدام.