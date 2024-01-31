شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى جراحات القلب بجامعة عين شمس: نستقبل 16 ألف مريض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، إن المستشفى واحد من 10 مستشفيات بجامعة عين شمس، ومتخصص فى جراحات القلب وكل ما تشمله من خدمات تشخيصية وعلاجية من عمليات جراحات القلب للكبار والعيوب الخلقية للأطفال وغيرها.

وأضاف مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المستشفى يضم غرف عمليات وغرف إقامة، ووحدة موجات صوتية، وغرف القسطرة، لافتا إلى أن قسم القلب يضم 3 قساطر، منها 2 قسطرة لأمراض القلب وقسطرة للأوعية الدموية.

وأضاف الدكتور محمد الغنام أن المستشفى يقدم خدمات علاجية وتشخيصية من تركيب دعامات وتشخيص أمراض الشرايين التاجية والقلب وغيرها، ويضم أيضا وحده للسونار والإيكو.

ولفت إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تخدم المرضى، حيث يتردد عليها 16 ألف مريض سنويا، ويتم إجراء حوالى 1000 جراحة قلب للكبار و600 جراحة قلب للأطفال العيوب الخلقية و400 جراحة صدر سنويا.