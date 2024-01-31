شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك استرداد جنسيتك المصرية مرة أخرى؟.. المادة 22 تحسم الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت المادة 22 من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج إشكالية هامة فيما يتعلق بسحب الجنسية المصرية من المواطنين، وبموجب تلك المادة يمكنك استرداد الجنسية مرة أخرى، فقد سمح هذا التشريع لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة، بإمكانية طلب استرداد جنسيته المصرية.

وأكد القانون أنه عند استرداد جنسيته يترتب على ذلك اكتساب أولاد القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبوا ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد.

ومنح قانون الهجرة هذا الحق في حالة عدم وجود اعتراض من قبل وزير الداخلية على طلبك، كما كفل لأولادك البالغين الحق في اكتسابها متى طلبوا ذلك، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.