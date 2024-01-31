شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 فى الجيزة.. برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الشهادة الإعدادية السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها هامة، حيث إن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى، ومن ثم يحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوى العام، بعد نهاية العام الدراسى، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

وفي محافظة الجيزة، انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 17 يناير واستمرت حتى الأربعاء 24 يناير، أدوا خلالها امتحاناتهم في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، 189 ألفا و766 طالبًا بالإدارات التعليمية، حصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبا.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى، حيث بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/،

وذلك بعد مرور 5 أيام فقط من انتهاء الامتحانات، حيث أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد فتح باب التظلم بالإدارات التعليمية، من خلال الخطوات التالية:

1- التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

2- تسديد رسوم التظلم المقررة على نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية.

4- تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

5- تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

6- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

7- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

8- فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.