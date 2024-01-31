شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة وثلوج على سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر
كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
كما يشهد اليوم أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ، وأمطار متوسطة على مناطق من الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء.
وأيضا تتوقع هيئة الأرصاد اليوم تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً إلى مناطق من (المنوفية - الغربية - الشرقية - القاهرة - الجيزة - القليوبية).
ويشهد اليوم نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم / س) وارتفاع الموج من ( 2.5 : 3 أمتار).
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.
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