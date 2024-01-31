شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العمليات يرصد خطة الاحتلال لسرقة مساعدات غزة الإنسانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الكاتب الصحفى زكى القاضي، حلقة جديدة من برنامج مسرح العمليات، حول سر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنظمة الأونروا لمساعدة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين، وذلك لمحاولة إسرائيل قطع وسائل المساعدات للفلسطينيين، والسيطرة على المساعدات الإنسانية فيما بعد، وذلك لمحاولة سرقتها واتخاذها وسيلة لتجنيد والسيطرة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح البرنامج في حلقة جديدة بعنوان " أسرار استهداف الأونروا"، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يريد وقف عمل المنظمة منذ عدة سنوات، وشارك في تلك الخطة الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب، كما تطرق البرنامج للذريعة التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لاستهداف المنظمة، وهو تورط 12 موظف من بين أكثر من 13 ألف موظف يعملون بمنظمة الأونروا.

وناقش البرنامج أيضا خطة نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذى يحاول تخويف الشعب الإسرائيلي، وذلك بمحاولة استنفار خوفهم من النظام النازى، حيث رفع كتابا بعنوان " كفاحى" لمحاولة توجيه الضوء إلى أن المقاومة في فلسطين تؤمن بأفكار النظام النازى، كما أشار البرنامج إلى قصة أخرى تبناها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعثوره على لعبة " بازل" للأطفال، مؤكدأ أنها لعبة تحرض ضد إسرائيل، متغافلين كل ما حدث في قطاع غزة على مدار أكثر من 115 يوم، منذ اندلاع الحرب على غزة.

يذكر أن برنامج مسرح العمليات، من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، مدير تحرير الخليج 365، ويذاع على تليفزيون وموقع الخليج 365، لمتابعة كافة الأحداث المحلية والعالمية، ويناقش فى تلك الفترة تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وكذلك الجبهات المتداخلة معها.