شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة فى المدارس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، الأربعاء 31 يناير، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائى والأول الإعدادى) في كشوف واضحة داخل المدارس، وبشكل موحد على مستوى المحافظة، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأتاحت المديرية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي)، إلكترونيًا من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

وتهدف نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل إلى معرفة مستويات الطلاب والتحصيل الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، حيث أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب مكملة لدرجات الترم الثاني ونهاية العام ومن ثم تحدد حالات الطالب ناجح أم راسب بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

ودخل طلاب المدارس فى إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.