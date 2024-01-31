شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة توافق على 10 مشروعات للتنفيذ فى المحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التيسير الخاصة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعى، فى اجتماعها الأخير، الموافقة على تقديم الدعم المالى لـ 10مشروعات بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، حيث تراعى كافة المشروعات تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية، والتوزيع الجغرافي.





وخلال هذا التقرير نرصد المشروعات العشرة وأماكن تنفيذها..1- مشروع انشاء خط تدوير مخلفات النطاق الجغرافى للمشروع : مدينة 6 أكتوبر التمويل : تصل تكلفته 16,03 مليون يورو وبتمويل قدره 7 ملايين يورو من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعى.

ماهية المشروع: تركيب خط إعادة تدوير لزجاجات PET وسوف يحل الراتينج المعاد تدويره (12000 طن سنويًا) محل كمية مكافئة من الراتينج الأحفوري.

فوائد المشروع: المشروع يتمتع بفائدة بيئية مزدوجة، حيث يعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي مما يقلل البصمة الكربونية للشركة، بالإضافة إلى تقليل المخلفات البلاستيكية الضارة بالبيئة. كما توفر فرصة كبيرة للتصدير إلى الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



2- مشروع إنشاء منظومة متكاملة للوقود البديل RDF النطاق الجغرافى للمشروع :مدينة بني سويفالمشروع : إنشاء منظومه كاملة للوقود البديل RDF واستخدامه للتوافق مع البيئة، و تبلغ الطاقة الإنتاجية للكلنكر 7200 طن في اليوم، وقد تم تصميم المشروع بحيث يتم إرسال معدل تغذية AF يبلغ 20 طن/ساعة مباشرة إلى وحدة التكليس.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 5 ملايين يورو وبتمويل قدرة 3.5 مليون يورو من خلال البرنامج.

فوائد المشروع: التخلص من المخلفات البلدية واستخدامه في مزيج الطاقة في أفران الإنتاج.





3- مشروع إنتاج شفرات حلاقةالنطاق الجغرافى للمشروع : محافظة الإسكندرية

المشروع: استبدال 4 خطوط إنتاج بالتكنولوجيا القديمة بخط إنتاج جديد يستخدم تقنية مبتكرة تعمل بنظام سن احادية الجانب بتكنولوجيا (Gothic Arch) والتى تسمح بإعادة التدوير الآمن لشفرات الحلاقة المستعملة، فهو يسمح بإعادة تدوير الخراطيش المعدنية بالكامل وتقليل استهلاك المواد والطاقة، حيث يندرج المشروع المقترح ضمن فئة المشروعات الداعمة لتحقيق مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP)

التمويل: التكلفة الاجمالية للمشروع 11 مليون يورو وبتمويل قدرة 5,4 مليون يورو.

فوائد المشروع :تحقيق مبدأ كفاءة استخدام الموارد وذلك من خلال خفض كمية المواد الخام المستخدمة لإنتاج الشفرات بنسبة تصل إلى 30% تقريباً، وخفض كمية الكهرباء اللازمة للتشغيل بنسبة تصل تصل إلى 10% تقريباً، وخفض كمية إنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 8 طن سنوياً.





4- مشروع تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر نسيجىالنطاق الجغرافى للمشروع : العين السخنة

المشروع: تغير الفلتر الألكتروستاتيكي بفلتر نسيجى، لتحسين نوعية الهوءا من خلال خفض نسب الأتربة المنبعثة من مداخن صناعة الأسمنت وتحقيق التوافق مع أحكام قانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والخاصة بإنبعاثات مداخن صناعة الأسمنت.

التمويل: التكلفة الاجمالية للمشروع 4 ملايين يورو وبتمويل قدرة 3,5 مليون يورو.

فوائد المشروع: الحد من ملوثات الأتربة.





5- إعادة تأهيل وحدة تحبيب لإنتاج أسمدة فوسفاتيةالنطاق الجغرافي للمشروع : أسوان

المشروع: إعادة تأهيل وحدة التحبيب للحد من ملوثات الأتربة داخل بيئة العمل للتوافق مع القانون بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد الإنبعاثات و ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات بجهاز شئون البيئة

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3,3 مليون يورو وبتمويل قدرة 3 مليون يورو

فوائد المشروع: الحد من ملوثات الاتربة.



6- مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات المناديل الورق

النطاق الجغرافى للمشروع : مدينة 6 أكتوبر 6- مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات المناديل الورقالنطاق الجغرافى للمشروع : مدينة 6 أكتوبر

المشروع: خط تدوير مخلفات المناديل لإنتاج المناديل الورقية عن طريق خلط مخلفات المناديل الورقية والمخلفات التي تأتي من السوق وكذلك اللب لاستخدامهما كمادة خام.

التمويل: لتكلفة الاجمالية للمشروع 9,68 مليون يورو وبتمويل قدرة 8,8 مليون يورو

فوائد المشروع: تدوير المخلفات المناديل الورقية و كفاءة استخدام الموارد





7- مشروع إعادة تدوير مذيب الطباعةالنطاق الجغرافى للمشروع : مدينة برج العرب

المشروع: اعادة تدوير المذيب Ethyl acetate، من خلال تركيب وإنشاء محطة إسترجاع المذيب والتي تعمل علي سحب الهواء من منطقة التصنيع ومن ثم إستخلاص مذيب ال Ethyl acetate وإعادة إستخدامة مرة أخري في العملية الصناعية.

التمويل: التكلفة الإجمالية للمشروع 4,4 مليون يورو وبتمويل قدرة 4 ملايين يورو.

فوائد المشروع: كفاءة استخدام الموارد.





8- مشروع انشاء وحدة تدويرالمخلفات الصلبةالنطاق الجغرافى للمشروع : مدينة بدر

المشروع: وحدة تدوير المخلفات الصلبة بتنفيذ ثلاثة خطوط إنتاج، لإنتاج كرات من LDPE وHDPE وPET المعاد تدويرها، ويتكون كل منها من خط غسيل وخط تكوير. وسيتضمن خط PET أيضًا آلة فرز بصرية. وستشمل المحطة الجديدة أيضًا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

التمويل: التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 10,50 مليون يورو وبتمويل قدرة 9,3 مليون يورو.

فوائد المشروع: تدوير المخلفات.





9- مشروع استرداد الحرارة المهدرة والبخارالنطاق الجغرافى للمشروع : مدينة الاسكندرية

المشروع : التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP، حيث يستخدم المصنع حاليًا كميات كبيرة من الكهرباء في عمليات الإنتاج، يتم شرائها من مصنع البتروكيماويات المصري المجاور، وتخطط الشركة لتركيب محطة توليد مشترك بقدرة 7.5 ميجاوات عن طريق إستخدم توربينات الغاز لإنتاج الكهرباء اللازمة واستعادة الحرارة المهدرة من غازات المداخن.

التمويل: التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 20 مليون يورو وبتمويل قدرة 15 مليون يورو.

فوائد المشروع: رفع كفاءة إستخدام الطاقة وما يتبعه من خفض الإنبعاثات الكربونية.





10- مشروع إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدةالنطاق الجغرافى للمشروع : أسيوط

المشروع: إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبرتيك بطاقة إنتاجية 250 طن / يوم

إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبرتيك (إعادة تأهيل سيور التغذية للطواحين - إعادة تأهيل السير الوزان لوحدتى إنتاج السماد - إعادة تأهيل أبراج غسيل وامتصاص الغازات والأتربة ومجرى سحب الغازات - إعادة تأهيل وحدة فلوسليكات الصوديوم - فصل الرواسب الناتجة من مياه الغسيل - تركيب وحدة سحب غازات بعد القواطع لماكينتى إنتاج السماد - تركيب فلاتر لفصل الأتربة الناتجة من معدات التعبئة للسماد الناعم - أجهزة قياس ومراقبة للتحكم والربط على الشبكة القومية).

التمويل: التكلفة الاجمالية للمشروع 11,7 مليون يورو وبتمويل قدرة 8,02 مليون يورو .

فوائد المشروع: خفض انبعاثات غاز SO2 ، SO3 للتطابق مع قانون البيئة.