وزارة الصحة: زيادة مخصصات الدواء عن العام السابق لتصل إلى 9 مليارات جنيه

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، جاهزية أن أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم بجميع المستشفيات بالجمهورية لتقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن تمركزات هيئة الإسعاف على أعلى استعداد للتعامل مع الحالات الطارئة وكذلك استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة.