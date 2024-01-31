شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: زيادة مخصصات الدواء عن العام السابق لتصل إلى 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع أنه تم زيادة في المخصص للدواء عن العام السابق ليصل لمبلغ 9 مليارات جنيه.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، جاهزية أن أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم بجميع المستشفيات بالجمهورية لتقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن تمركزات هيئة الإسعاف على أعلى استعداد للتعامل مع الحالات الطارئة وكذلك استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة.
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