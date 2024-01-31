شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى حى الدرج شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الدرج شمال غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة لليوم الـ 115 على التوالى، ويكثف طيران الجيش الإسرائيلي غاراته على محيط مستشفى الأمل ومحاصرة مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم."