شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة 7 فى انهيار جزئى لمنزل بسبب انفجار ناتج عن تسرب غاز بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرين إثر حريق داخل عقار سكنى ناتج عن تسرب غاز فى منطقة الهرم، وحدث تهشم لحوائط العقار ولسيارتين بعد حدوث انفجار غازى داخل المنزل، وتم انتقال فرق الحماية المدنية وتم التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم التنسيق مع شركة الغاز، وتم إصلاح التسرب فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بحدوث حريق داخل عقار سكنى فى الهرم ثم انفجار غازى ناتج عن تسرب داخل المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز واشتعال فى المبنى ثم انفجار غازى، نتج عنه وفاة طفلة وإصابة 7 آخرين وتهشم سيارتين وتحطم حوائط المبنى، وانتقل رجال المباحث الي المكان لإجراء المعاينة وتم رفع الحطام بالكامل ومن المقرر انتقال النيابة الي موقع الحادث.