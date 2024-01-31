شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة 7 فى انهيار جزئى لمنزل بسبب انفجار ناتج عن تسرب غاز بالهرم والان مع تفاصيل الخبر
كما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم التنسيق مع شركة الغاز، وتم إصلاح التسرب فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بحدوث حريق داخل عقار سكنى فى الهرم ثم انفجار غازى ناتج عن تسرب داخل المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز واشتعال فى المبنى ثم انفجار غازى، نتج عنه وفاة طفلة وإصابة 7 آخرين وتهشم سيارتين وتحطم حوائط المبنى، وانتقل رجال المباحث الي المكان لإجراء المعاينة وتم رفع الحطام بالكامل ومن المقرر انتقال النيابة الي موقع الحادث.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز