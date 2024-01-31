شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المضادات الحيوية تفقد فاعليتها مع الإفراط فى تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط في تناولها، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب قبل تناول أى دواء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية هى أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها وتستخدم لعلاج العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط .

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان المرضى بتجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط وقالت: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية.

​​وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد"، وتابعت : استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوى يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالى المضاد الحيوى يكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​​​وقالت أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب.