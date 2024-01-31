شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مدارس محافظة الجيزة، قبل قليل، إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائى والأول الإعدادى)، وذلك في كشوف واضحة معلقة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأكدت المديرية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل هدفها معرفة مستويات الطلاب والتحصيل الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن الدرجات التى يحصل عليها للطالب مكملة لدرجات الترم الثاني ونهاية العام ومن ثم تحدد حالات الطالب ناجح أم راسب بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليماته بأن يتم بدء التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "نصف العام" للعام الدراسي 2023-2024م من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، وذلك لمدة خمسة عشر يوما.