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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية. 

 

ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

او موقع المحافظة على اللينك التالى 

http://www.cairo.gov.eg/

 

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة. 

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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