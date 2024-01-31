شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية.

ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

او موقع المحافظة على اللينك التالى

http://www.cairo.gov.eg/

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .