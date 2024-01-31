شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الفصل الدراسى الأول.. درجات الطالب مكملة لمجموع الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات التعليمية والإدارات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة.

وأكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول هى بمثابة تقييم لمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لتقويتها لدى الطالب ولا يوجد نجاح أو رسوب فى نتيجة صفوف النقل بالترم الأول لأن درجات الطالب مكملة لمجموع درجاته بالفصل الدراسي الثاني، أما نتيجة الشهادة الإعدادية فيحدد المجموع النهائي للطالب للعام الدراسى بعد أدائه امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ومن ثم الدرجات الكلية التى يتقدم بها التلميذ لتنسيق المرحلة الثانوية.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .