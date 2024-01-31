شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بموقع تعليم الجيزة يحول دون الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من أولياء أمور طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن استيائهم من تعطل موقع مديرية التربية والتعليم وتعذر حصولهم على نتائج أبنائهم، حيث عانى الكثيرون من فشل الدخول عليه منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى الآن.

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا للاستعلام عنها مجانًا من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/ .

وأوضحت المديرية أن توفير النتيجة إلكترونيًا جاء تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول داخل المدارس لطلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي) اليوم الأربعاء 31 يناير الجاري، وطلاب الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي) بالمدارس غدًا الخميس 1 فبراير المقبل.

أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليماته بأن يتم بدء التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "نصف العام" للعام الدراسي 2023-2024م من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، وذلك لمدة خمسة عشر يوما.