شكرا لقرائتكم خبر عن طب أسنان جامعة القاهرة تزور مدرسة التربية الفكرية لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب تعزيز الهوية التراثية بجامعة القاهرة وكلية طب الفم والأسنان، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة لمدرسة التربية الفكرية بالدقي، في إطار المشاركة في مبادرة "أنت المستقبل" المنبثقة من المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، والتي تتولى إعداد وتنظيم زيارات ميدانية لدعم الطلاب ذوي الهمم على مستوى محافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتكثيف المشاركة في المبادرات القومية وحرصها على التوعية والتثقيف للطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن مكتب تعزيز الهوية التراثية بالجامعة سيستمر في عقد حملات توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس التربية الفكرية على مستوى محافظة الجيزة بالتعاون مع كليات التربية للطفولة المبكرة، وطب الفم الأسنان.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه خلال الزيارة، تم تدريب 38 طفلا من ذوي الهمم على أعمال الرسم والتلوين على النسيج وأعمال الخرز والإكسسوار، وبعض الأنشطة الحرفية اليدوية المُبسطة، ورسم الموضوعات الوطنية والتراثية لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية لدى الأطفال بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية لهم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعي وتقدر مسؤولياتها المجتمعية تجاه المجتمع المحيط باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الزيارة التي نفذها مكتب تعزيز الهوية والذي تشرف عليه الدكتورة هالة عفيفي وكيل كلية الآثار لخدمة المجتمع، تضمنت عقد مناقشات مع أهالي الأطفال من ذوي الهمم، وتم تعريفهم وتوعيتهم بأسس التربية الإيجابية ودور الفن في التعبير عن النفس والاحتياجات الشخصية والاجتماعية للأطفال من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن المناقشات الحوارية تضمنت أيضًا تبادل المعرفة والخبرات مع الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء للتعرف على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة في هذا المجال وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.