شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد لتلقى طلبات تمويل مشروع "ورشتى" لأصحاب محلات الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين لتلقى طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" حتى غدا الخميس من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعى المصري.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، وهى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتى حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة فى مشروع جمعيتى بعدد 8220 منفذ حتى الان وجارى استكمال الإجراءات فى المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذى قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان وان فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت فى نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير تنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلى وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.

ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة فى كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين فى القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة الغير مقننة، حيث سيتم أيضا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية فى القاهرة.