شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة فى سانت كاترين تسجل "صفر" فى شتاء 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لليوم الثاني على التوالى ولأول مرة فى شتاء هذا العام لصفر درجة، بينما تنخفض درجات الحرارة بشمال الصعيد ل 5 درجات كدرجة حرارة صغرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم / س) وارتفاع الموج من ( 2.5 : 3 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.