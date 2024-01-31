شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.6 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالب وطالبة.وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.



محافظ الإسكندرية ووكيل التربية والتعليم