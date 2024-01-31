نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

القاهرة - سامية سيد - نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية الآن ينشرها الخليج 365 بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد أن اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى الإسكندرية للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالى عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالبا وطالبة، جاء ذلك بحضور الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية الآن

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية متمنيا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسى فى نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع النتيجة على الموقع www. alex- edu. com.

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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