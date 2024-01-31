شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل والصف الثالث الإعدادى.. رابط وخطوات التظلم على نتيجة الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي)؛ تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية ومواجهة التحديات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويمكن لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الاستعلام الآن عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول مجانًا بالرقم القومي ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي:-

https://www.gizaedu.net/ ، أو الحصول على النتيجة بشكل مباشر من خلال المدرسة، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول داخل المدارس لطلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي) اليوم الأربعاء، وطلاب الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي) غدًا الخميس 1 فبراير.

وفي حال رغبة طلاب صفوف النقل أو طلاب الشهادة الإعدادية التظلم على النتيجة، تبدأ الإدارات التعليمية في المحافظة اعتبارًا من يوم الأحد 4 فبراير 2024، ولمدة 15 يومًا، استقبال طلبات التظلم للطلاب المتضررين من نتيجة الامتحانات، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

أولًا: خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي للشهادة المحلية .

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم .

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ثانيًا: خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي "الصف الثالث الإعدادي".

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالبًا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح بلغت 96.85%، كما اعتمد نتيجة مدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59% للمكفوفين.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح كالآتي: فى المركز الأول (الهرم) الثانى (الدقي) الثالث (العجوزة) الرابع (6 أكتوبر)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع (الوراق)، الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع (العمرانية)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (البدرشين)، الثانى عشر (العياط)، الثالث عشر (حدائق اكتوبر)، الرابع عشر (منشأة القناطر)، الخامس عشر (أطفيح)، السادس عشر (بولاق الدكرور)، السابع عشر (الحوامدية)، الثامن عشر (كرداسة)، التاسع عشر (أوسيم)، العشرون (أبو النمرس) والحادي والعشرون (الواحات البحريه).