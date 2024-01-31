شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتم إعطاء بعض الأدوية تحت اللسان؟.. ​هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية أنه يتم إعطاء بعض الأدوية خاصة (أدوية القلب) تحت اللسان؛ لوجود أوعية دموية تحت اللسان متصلة بالقلب مباشرة، ويسرع وصول الدواء للقلب؛ لأن تلك المنطقة غنية بالأوعية الدموية وحساسة جدا، وتوصل الدواء للعضو المستهدف خلال ثواني.​

كشفت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية عن ارتفاع الصادرات المصرية من الدواء لما يزيد عن مليار دولار، و600 مليون دولار من قطاع التجميل لاسيما مع تسهيل إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أنه أيضا تم خفض الواردات الدوائية بواقع 500 مليون دولار.

كانت الدكتورة رشا زيادة قد ذكرت أن 94 % من الوحدات والأدوية من الدواء المستهلك التي يستخدمها المصريون في مصر من إنتاج محلي منها 70% منها من إنتاج القطاع الخاص مشيرة إلى أن صناعة الدواء في مصر صناعة قوية والكوادر العلمية المصرية في مجال الدواء قوية وفق شهادات الجهات الأجنبية ومصر وجنوب أفريقيا الاعلى إنتاج وتصنيع لدواء على مستوى القارة.

وأعلنت زيادة أن هناك لجنة لتوطين صناعة الدواء وتقليل فاتورىة الاستيراد وتحديد الاستثمارات المستهدفة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والتي بدأ يزيد الإنتاج المحلي منها.