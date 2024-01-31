شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتم إعطاء بعض الأدوية تحت اللسان؟.. هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
كشفت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية عن ارتفاع الصادرات المصرية من الدواء لما يزيد عن مليار دولار، و600 مليون دولار من قطاع التجميل لاسيما مع تسهيل إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أنه أيضا تم خفض الواردات الدوائية بواقع 500 مليون دولار.
كانت الدكتورة رشا زيادة قد ذكرت أن 94 % من الوحدات والأدوية من الدواء المستهلك التي يستخدمها المصريون في مصر من إنتاج محلي منها 70% منها من إنتاج القطاع الخاص مشيرة إلى أن صناعة الدواء في مصر صناعة قوية والكوادر العلمية المصرية في مجال الدواء قوية وفق شهادات الجهات الأجنبية ومصر وجنوب أفريقيا الاعلى إنتاج وتصنيع لدواء على مستوى القارة.
وأعلنت زيادة أن هناك لجنة لتوطين صناعة الدواء وتقليل فاتورىة الاستيراد وتحديد الاستثمارات المستهدفة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والتي بدأ يزيد الإنتاج المحلي منها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز