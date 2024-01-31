شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 لصفوف النقل ونتيجة الشهادة الإعدادية .

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء ونتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في الوادى الجديد ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة.

نتيجة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء

في محافظة شمال سيناء اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 84.7% من المتقدمين للامتحانات، فى حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحى محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/2023م بإدخال رقم الجلوس هنـــــــــــــــــــا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن بدء تلقى طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان الصف الثالث الاعدادى - الفصل الدراسى الأول 2024 من خلال اللجنة المشكلة بمقر المركز الخدمى للامتحانات بحى الزهور بالعريش، وذلك فى موعد غايته 15 يوم فقط.

يبدأ تلقى الطلبات من يوم الأحد 2024/2/4 وحتى يوم الأحد 2024/2/18 وذلك بأن يقوم ولى الأمر بالتوجه إلى مقر اللجنة بالمركز الخدمى للامتحانات بحى الزهور بالعريش لكتابة الطلب ودفع الرسوم المقررة بواقع 35 جنيه عن كل مادة من المواد التى يتضرر من نتيجتها لدى المعاون المالى باللجنة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

ويحرص ”الخليج 365”، على تقديم الأخبار المهمة للقراء فى المحافظات المختلفة، ومنها تقديم النتائج للشهادات المختلفة، حيث اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لنتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 75.4%.

وفى بورسعيد اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2024، بنسبة نجاح بلغت 75.4% وتقدم محافظ بورسعيد بتهنئة جميع الطلاب الناجحين، وأولياء الأمور.

وأكد المحافظ، على ضرورة عدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتحصيل المذاكرة من الكتاب المدرسى، والحضور اليومى للمدرسة أمور هامة وضرورية لتفوق الطالب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية الآن ينشرها الخليج 365 بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد أن اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى الإسكندرية للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالى عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالبا وطالبة، جاء ذلك بحضور الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية الآن

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية متمنيا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسى فى نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع النتيجة على الموقع www. alex- edu. com.

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/ للحصول على نتائج امتحانات الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والشهادة الإعدادية).

ويمكن لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط باتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net

التي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة صفوف النقل إلكترونيًا ولأول مرة.

2-اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

3-ملء البيانات المطلوبة والتي تشمل:

- تحديد طريقة الحصول على النتيجة سواءً بالرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة.

-اختيار الصف الدراسي.

-كتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب.

-تحديد الإدارة التعليمية في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

-تحديد اسم المدرسة في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

-الضغط على "عرض النتيجة" وستظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وفيما يتعلق بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

ومن ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية وإدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة"، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد أمس الإثنين نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و 766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية.

ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

او موقع المحافظة على اللينك التالى

http://www.cairo.gov.eg/

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 95,8%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4864 طالب وطالبة نجح منهم 4858 طالب وتغيب 6 طلاب، فيما حصل 12 طالب على الدرجة النهائية.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثان وتحقيق نتائج مُشرفة.

وكان سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، أجرى جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات نصف العام للشهادة الإعدادية ، وأكد على مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة، وعدم المساس بمصلحة الطالب وإعطاءه حقه كاملا .

ولفت وكيل تعليم المحافظة إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال وعند التجميع النهائي للدرجات، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة وإنضباط مؤكداً على أن العمل يسير على الوجه الأمثل؛ وإلتزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد: