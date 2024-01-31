شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُثمن تضحيات رجال الشرطة البواسل دفاعاً عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه وأعضاء الحكومة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير، مُؤكداً مُواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في مُستقبلٍ أفضل.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين، مُعرباً عن اعتزاز الوطن بالتضحيات الغالية لرجال الشرطة البواسل، الذي يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والوطنية، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع أبرز الأنشطة الرئاسية المُكثفة في الآونة الأخيرة، وجهود مصر المُستمرة لاحتواء التوترات التى تشهدها المنطقة خاصة فى ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، عبر بذل المساعي لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى المباحثات المهمة التي أجراها ـ بالقاهرة ـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة الصومال والتكامل الإقليمي للدولة الصومالية، كما تناول أبرز الاتصالات التي تُجرى بين الرئيس السيسي والعديد من قادة العالم لبحث التطورات الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى ما يمثله افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ 55 من أهمية باعتباره جسراً يربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية وامتداداً للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر، مشيداً بالتنظيم الجيد لذلك الحدث بما يُعزز الريادة الثقافية والتأثير التنويري لمصر.

ولفتت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى أن هذه النسخة من معرض الكتاب تشهد زيادة عدد المشاركين بنحو 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ومشاركة 70 دولة لأول مرة، كما استعرضت مؤشرات لنسب توافد الزوار خلال الأيام الماضية للمعرض، تعكس الإقبال الكبير على هذا المحفل الثقافي البارز، الذي يتيح برامج ثقافية متكاملة تلبي كافة الأعمار والاهتمامات.

وعلى جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بفوز مصر، الثالث على التوالي، ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، في نسختها الـ26، مُعربًا عن إعجابه بالمستوى المتميز والأداء الرجولي والاحترافي للمنتخب الوطني، الذي يعكس بدوره مواهب الشباب المصري وقدراته، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بدعم الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي الصدد ذاته، أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب المصري لكرة اليد الذي مكنه من الفوز بالبطولة، منوهًا إلى تعزيز العمل على دعم كافة الفرق الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود فرق الوزارة في المسح والرصد والاستكشاف على طول الحدود، والجاهزية للتعامل الفوري في حالة ظهور أي أسراب جراد، مؤكداً التعامل مع أسراب الجراد التي تم رصدها على الحدود الجنوبية.