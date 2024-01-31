شكرا لقرائتكم خبر عن رصيف محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بعد تسليمه للمشغل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وذلك بعد الانتهاء من الرصيف الجنوبي الذي تم تسليمه إلى المشغل العالمى، والذي يبلغ طوله 1000 مصر من إجمالي ارصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 متر وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 .

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا و عمق 18 متر وساحة خلفية 922 ألف م2، ويساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة وزارة النقل لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الهام في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر احد اهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ) ويساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق اقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ ، و جاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.